திடீர் குஜராத் பயணம் ஏன்? "டைரக்ட் டீல்”.. எடப்பாடிக்கு நெருக்கடி.. பிளான் சொல்லும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் பரபரப்புக்கு மத்தியில் குஜராத்துக்கு புறப்பட்டுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். ஓபிஎஸ் திடீரென குஜராத் செல்வது ஏன் என்பது பற்றி ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கண்ணன் பேசியுள்ளார். பாஜக தேசிய தலைமையே இறுதி முடிவெடுக்கும் என்பதால், தேசிய தலைவர்களை சந்தித்துப் பேசவுள்ளதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கண்னன் தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்று ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையைச் சந்தித்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தங்களுக்கு ஆதரவு கோரினர். எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினரும் அண்ணாமலையைச் சந்தித்து ஆதரவு கோரினர்.

இருவரும் தனித்தனியாக களமிறங்குவதால் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக யாரை ஆதரிக்கும் என்ற மில்லியன் டாலர் கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில், திடீரென குஜராத்துக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

இடைத்தேர்தல் பரபரப்புக்கிடையே ஃப்ளைட் ஏறிய ஓபிஎஸ்.. குஜராத் பயணம்..

English summary

O. Panneerselvam has left for Gujarat amid Erode East by-election chaos. OPS supporter Kannan has spoken about why OPS is suddenly going to Gujarat. Since the BJP national leadership will take the final decision, OPS supporter Kannan has said that he will meet the national leaders.