அதிகாலையிலேயே ரெய்டு.. முதல் ஆளாக"எம்.ஆர்.வியை" வளைத்த விஜிலென்ஸ்.. பின்னணியில் வேறு காரணம்!?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் எம். ஆர் விஜயபாஸ்கரின் வீடு மட்டும் அலுவலகங்களில் தற்போது தீவிரமான ரெய்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலருக்கு எதிராக தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை விசாரணை நடத்த உள்ள நிலையில், முதல் ஆளாக எம். ஆர் விஜயபாஸ்கர் தேர்வு செய்யப்பட்டது ஏன் என்று விவரம் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த அதிகாரிகளுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு சாட்டையை சுழற்ற தொடங்கி உள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் செய்யப்பட்ட பல்வேறு முறைகேடுகளுக்கு, ஒப்பந்தங்களுக்கு எதிரான விசாரணை தொடங்கப்பட்டு உள்ளது.

அதில் முதல் நபராகமுன்னாள் எம். ஆர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரெய்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மொத்தம் 33 இடங்களில் இந்த ரெய்டு நடக்கிறது.

3வது அலை சாத்தியம்.. 40 கோடி இந்தியர்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயம்.. ஐசிஎம்ஆர் தகவல்

English summary

What is the reason behind the raid at M R Vijayabhaskar homes and premises by Tamilnadu Anti-corruption and Vigilance force?