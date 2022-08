சிறுபான்மையினர் என்னை ஏரியாக்குள்ளயே விடல.. எல்லாத்துக்கும் பாஜக தான் காரணம்! சொல்வது டாக்டர் சரவணன்

Chennai

சென்னை : மதுரைக்கு பல இடங்களில் தான் இலவச மருத்துவ முகாம்கள் மூலம் சேவை செய்திருந்தாலும் பாஜகவில் இருந்ததன் காரணமாக தேர்தலிலின் போது சிறுபான்மை மக்கள் என்னை அவர்களது பகுதிகளில் நுழைய கூட அனுமதிக்க வில்லை என பாஜகவில் இருந்து விலகி உள்ள டாக்டர் சரவணன் அதிரடியாக கூறியுள்ளார்.

மதுரை மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதும் தற்போது பேசு பொருளாக மாறி இருப்பது அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீதான அவமதிப்பும் அதனைத் தொடர்ந்து பாஜகவில் ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றங்களும் தான்.

மதுரை விமான நிலையத்தில் நடந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு நண்பகலில் அமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்த டாக்டர் சரவணன் திடீரென அன்று நள்ளிரவில் அவரை சந்தித்து மன்னிப்பு கூறினார்.

