நீங்க போங்க பாத்துக்கலாம்! ஆதரவாளரை ‘தாமரைக்கு’ அனுப்பி வைத்த ‘சூப்பர்’ நட்சத்திரம்! ப்ளான் என்ன?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமான நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் ஆரம்பிக்காத கட்சிக்கும் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த அர்ஜுன மூர்த்தி மீண்டும் தனது தாய் கட்சியான பாஜகவுக்கே திரும்பியுள்ள நிலையில், அதற்கு என்ன காரணம்? ரஜினிகாந்தின் ஆசியுடனே வந்திருக்கிறேன் என அவர் கூறியது எதற்காக? உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரம் என்றால் அப்போதும் இப்போதும் சிறு குழந்தையாக இருந்தால் கூட கண்ணை மூடிக்கொண்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என்று சொல்வார்கள். அந்த அளவுக்கு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தனது வசீகரத்தால் கட்டி போட்டவர் ரஜினிகாந்த்.

அதே நேரத்தில் நான் எப்ப வருவேன் எப்படி வருவேன் என யாருக்கும் தெரியாது என பஞ்ச் பேசி கடைசி வரை அரசியலுக்கே வராமல் போனாலும், அவ்வப்போது தமிழக அரசியலில் ரஜினிகாந்தின் பெயர் அடிபட்டு வருகிறது.

"யூ-டர்ன்".. பாஜக டூ ரஜினி டூ பாஜக.. நம்பிக்கையாக போய் ஏமாந்து திரும்பிய அர்ஜுன மூர்த்தி! யார் இவர்?

English summary

Arjuna Murthy, who was the chief convenor of actor Rajinikanth's uninitiated party, has returned to his parent party BJP, what is the reason? Why did he say that he has come with Rajinikanth's blessing? Various questions have arisen including