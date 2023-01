தமிழ்நாடு ஆளுநர் விரைவில் மாற்றம்? பிரஸ் மீட்டில் பரபரப்பை கிளப்பிய திருமாவளவன்! என்ன சொன்னார்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆளுநருக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி ஆளுநர் குறித்துக் கூறியுள்ள கருத்துகள் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது. ஆளுநர் விரைவில் மாற்றப்படலாம் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் பாஜக அல்லாத எதிர்க்கட்சிகள் ஆட்சியில் இருக்கும் மாநிலங்களில் மாநில அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் மோதல் போக்கே இருக்கிறது. கேரளா, மேற்கு வங்கம், தெலங்கானா எனப் பல மாநிலங்களை இதில் உதாரணமாகச் சொல்லலாம்.

அதேபோல தமிழ்நாட்டிலும் கூட இதே நிலை தான் தொடர்ந்து வருகிறது. இந்தச் சூழலில் ஆளுநர் குறித்து விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ள கருத்துகள் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

English summary

VCK thirumavalavan says Tamilnadu might get new governor very soon: Thirumavalavan says VCK will work for Congress in erode bypolls.