500.. 58.. 6.. வெளியே வந்து வணக்கம் போட்ட காமராஜ்.. எடப்பாடிக்கு "இதை" விட வேற சான்ஸ் கிடைக்காது!

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரெய்டு நடத்தி வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி இதை எப்படி சமாளிக்க போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜுக்கு தொடர்பான 49 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பாக சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதிகாலை 6 மணிக்கு தொடங்கிய ரெய்டு இன்றும், நாளையும் நடக்கும் என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக எப்ஐஆர் பதியப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் மட்டும் 6 இடங்களில் இந்த ரெய்டு நடக்கிறது. சென்னை, திருவாரூர், மன்னார்குடி, திருச்சி உள்ளிட்ட இடங்களில் அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வருமானத்திற்கு அதிகமாக 58 கோடி ரூபாய் வரை சொத்து சேர்த்ததாக இவர் மீது புகார் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

