ஒரு "ஹே" மெசேஜ் அனுப்புனது குத்தமா? பாஸுக்கு வாட்ஸ் ஆப் செய்து மாட்டிய ஊழியர்.. இதை பாருங்களேன்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛Hey'என அழைத்ததால் ஊழியர் ஒருவரை பாஸ் கடிந்து கொண்ட நிலையில் இதுதொடர்பான உரையாடல் போஸ்ட் வலைதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் சமூக வலைதள பயன்பாடு அதிகரித்து உள்ளது. ஒவ்வொருவரும் தங்களின் அனுபவங்களை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் சமீபத்தில் ஸ்ரேயாஸ் என்பவர் ‛ரெட்டிட்' வலைதளத்தில் பகிர்ந்த பதிவு தற்போது பெரும் விவாதப்பொருளாக மாறியுள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

A Reddit user shared a screenshot of his WhatsApp conversation with his boss and now the post is going viral on the internet. It shows that the Reddit user was pulled up for greeting his boss with a “hey” on WhatsApp messenger.