உஷார்..! கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணம்! வாட்ஸ்ஆப் அட்மின்களுக்கு வலை வீசும் போலீஸ்! இத்தனை பேர் கைதா?

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்த பள்ளி மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த நிலையில் கலவரத்திற்கு காரணமாக வாட்ஸ் அப்பில் வதந்தி பரப்பியதாக நான்கு வாட்ஸ்ஆப் குழுக்களின் அட்மின்கள் மற்றும் செய்திகளை பரப்பியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த நடவடிக்கை மேலும் தொடரும் என சைபர் கிரைம் மற்றும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கணியாமூர் சக்தி மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த ஜூலை 17-ஆம் தேதி அன்று பள்ளி மாணவி ஸ்ரீமதியின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு நடைபெற்ற போராட்டம் கலவரம் மாறியது.

இந்த கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்ய சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் நியமித்து தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணம்..தனியார் பள்ளியை சூறையாடிய மேலும் 4 பேர் கைது...15 நாட்கள் சிறை

WhatsApp group admins arrested for spreading rumors on school girl death in Kallakurichi The admins of four WhatsApp groups and those spreading the news have been arrested for spreading rumors on WhatsApp due to the mysterious death of a schoolgirl studying in a private school in Kallakurichi. The Cybercrime and Special Investigation Team police have said that the operation will continue.