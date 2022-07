"மே 26 ரிப்பீட்டு".. பிரதமர் பெயரை சொன்ன போது "சைலன்ட்".. ஸ்டாலின் பெயரை சொன்னதும் அதிர்ந்த அரங்கம்

Chennai

சென்னை: பிரதமர் மோடியின் பெயரை மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் சொன்னதும் நேரு உள் விளையாட்டரங்கில் குறைந்த அளவு சப்தத்தில் கரகோஷம் ஒலித்த நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பெயரை சொன்னதும் அரங்கமே கரவொலியால் அதிர்ந்தது.

சென்னை மாமல்லபுரம் அருகே பூஞ்சேரியில் 44ஆவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. இந்த போட்டிகள் நாளை தொடங்கி ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

இந்த போட்டியின் தொடக்க விழா இன்றைய தினம் நடை பெற்று வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முதல்வர் ஸ்டாலின், ஆளுநர் ஆர் என் ரவி , மத்திய அமைச்சர்கள் அனுராக் தாகூர், எல் முருகன், தமிழக அமைச்சர் மெய்யநாதன் உள்ளிட்டோர்கலந்து கொண்டனர்.

44 ஆவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளை தமிழகத்தில் கொண்டு வந்தது எப்படி?.. விளக்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

