"கசந்த உறவு?".. எடப்பாடி பழனிசாமியின் மாஸ்டர் பிளான்.. சமாளிக்க ரெடியா?.. உற்று கவனிக்கும் "மேலிடம்"

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்டத்தட்ட ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாக சொல்கிறார்கள்.. அதிமுகவில் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்புகளும், சலசலப்புகளும் கூடிவவரும் நிலையில், அது தொடர்பான தகவல்கள் இணையத்தில் எந்நேரேமும் பறந்து கொண்டேயிருக்கின்றன.

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளைத் துவக்கி வைக்க இன்று மாலை சென்னை வருகிறார் பிரதமர் மோடி.. தமிழகத்துக்கும், நம் இந்தியாவுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அமைய போகும் நிகழ்வு இதுவாகும்...

முழுக்க முழுக்க விளையாட்டு போட்டிகளை துவக்கி வைப்பதற்காகவே பிரதமர் மோடி வருகிறார் என்றாலும், இதற்குள் சில மறைமுக அரசியல் செய்திகளும் பரபரத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

குறிப்பாக, அதிமுகவின் தொண்டர்கள் மிக மிக ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.. கடந்த 2 மாதமாக நடந்து வரும் சம்பவங்களை பார்த்து நொந்து போய் உள்ளன.

2 தலைவர்களையும் மோடி சமாதானப்படுத்துவாரா? அவர்களை ஒன்றாக கூப்பிட்டு பேசுவாரா? தனித்தனியாக பேசுவாரா? இந்த தலைவர்கள் எப்போது பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேச போகிறார்கள்? என்ன பேச போகிறார்கள்? அப்படியே பிரதமர் அழைத்து பேசினாலும், அவர் சொல்வதை எடப்பாடி ஏற்றுக் கொள்வாரா? இப்படி எத்தனையோவிதமான யூகங்கள் வட்டமடித்து கொண்டிருக்கின்றன.. குறிப்பாக, எடப்பாடி பழனிசாமியின் அரசியல் எப்படி நகர போகிறது என்பதே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக உருவாகி உள்ளது..

English summary

When will Edappadi palanisamy overcome the aiadmks problems and what will bjp do the next எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவை எதிர்க்கவும், சமாளிக்கவும் தயாராகிவிட்டாரா