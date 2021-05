சின்மயி அம்பலப்படுத்திய மகரிஷி, செட்டிநாடு, சாந்தோம் ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எப்போது?

Chennai

சென்னை: பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளியில் பாலியல் புகாருக்குள்ளான ஆசிரியர் ராஜகோபால் மீது அதிரடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது போல, பாடகி சின்மயி அம்பலப்படுத்திய மகரிஷி வித்யா மந்திர் பள்ளி, செட்டிநாடு வித்யாஸ்ரம், ஜவஹர் வித்யாலயா, சாந்தோம் உயர்நிலை பள்ளி உள்ளிட்டவற்றில் பாலியல் புகாருக்குள்ளான ஆசிரியர்கள் மீது எப்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இலை மறைவாக காய் மறைவாக இருந்து வந்த பாலியல் அத்துமீறல்கள் அண்மைக்காலமாக வெளியே வரத் தொடங்கியுள்ளன. அரசு அலுவலகங்கள், சினிமா துறை, ஐடி துறை, தனியார் அலுவலகங்கள், விளையாட்டு, ஊடகத் துறை என பாலியல் அத்துமீறல்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளிச்சத்துக்கு வருகின்றன.

தற்போது பள்ளி, கல்லூரிகளிலும் இது போன்ற பாலியல் அத்துமீறல்கள் தற்போது பத்ம சேஷாத்ரி மூலம் வெளி வருகிறது. சென்னை கே கே நகரில் பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளி ஆசிரியர் ராஜகோபாலன் மீது மாணவி ஒருவர் பாலியல் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து காவல் துறை துணை ஆணையரின் வாட்ஸ் ஆப் எண்ணிற்கு 50 க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் புகார் அளித்துள்ளனர்.

