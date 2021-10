7 நாட்களும் கோவில்கள் திறந்து சாமி தரிசனம் செய்வது எப்போது? - அமைச்சர் சேகர்பாபு சொன்ன பதில்

Chennai

சென்னை: கொரோனா முற்றிலும் முடிவுக்கு வந்த பின்னரே வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் கோவில்கள் திறப்பது பற்றி முடிவெடுக்கப்படும் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே. சேகர்பாபு கூறியுள்ளார். இது நாங்கள் எடுத்த முடிவு அல்ல. மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்படி தான் இதை செய்கிறோம். எங்கெங்கெல்லாம் கூட்டம் கூடுமோ அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு, மாநில அரசுகளுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பி உள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று காரணமாக கோவில்கள் மற்றும் வழிபாட்டு தலங்கள் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு ஆகிய 3 நாட்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்த 3 நாட்களிலும் கோவில்களை வழிபாட்டுக்கு திறக்க கோரி தமிழக பா.ஜனதா சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில்கள் முன்பு இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை. இல்லாத கொரோனாவை காரணம் காட்டி கோயில்களில் வழிபாட்டு உரிமை மறுக்கப்படுகிறது. திரையரங்குகளை திறந்த நிலையில் கோயில்களை திறக்காதது ஏன்? என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

