தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு இல்லை.. நிர்வாக திறமையில்லை.. ஒரே வெட்டுக்குத்து.. ஒபிஎஸ் காட்டம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுகவினருக்கு பயந்து கொண்டிருந்த அரசு அதிகாரிகள் இனி சக ஊழியர்களுக்கும் அஞ்சி நடக்க வேண்டிய நிலை தற்போது தமிழ்நாட்டில் உருவாகியுள்ளதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் நாள்தோறும், வெட்டுக் குத்து, கொலை, தற்கொலை, கொள்ளை, பாலியல் துன்புறுத்தல் போன்ற சம்பவங்கள் தான் அதிகம் நடைபெற்று வருகின்றன. ஒருவேளை இதுதான் 'திராவிட மாடல்' போலும் எனவும் அவர் கிண்டலடித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், சூதாட்டம், சாராயம், போதை, கடத்தல், பதுக்கல் ஆகியவற்றின் புகலிடமாக தமிழ்நாடு விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களோ 'திராவிட மாடல்' ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் நாள்தோறும், வெட்டுக்குத்து, கொலை, தற்கொலை, கொள்ளை, பாலியல் துன்புறுத்தல் போன்ற சம்பவங்கள் தான் அதிகம் நடைபெற்று வருகின்றன. ஒருவேளை இதுதான் 'திராவிட மாடல்' போலும்.

நடு ரோட்டில் அரிவாளால் வெட்டுதல், பட்டப் பகலில் அரிவாளால் சரமாரியாகத் தாக்குதல் என்பதையெல்லாம் தாண்டி, அரசு அலுவலகத்திலேயே வெட்டுக் குத்துச் சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் நேற்று அரங்கேறி இருக்கிறது என்றால், அந்த அளவுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்திருக்கிறது.

234 தொகுதிகளையும் கண்காணிப்பேன்...ஒபிஎஸ் தொகுதியை மாற்றிச்சொன்ன முதல்வர்... திருத்திய அமைச்சர்கள்

English summary

O.Panneerselvam Statement about Tamil Nadu law and order: (தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை பற்றி ஓ.பன்னீர் செல்வம் அறிக்கை) AIADMK co-ordinator O. Panneer Selvam has said that government officials who were afraid of the DMK should no longer be afraid of their colleagues in Tamil Nadu.