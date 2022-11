திமுக ஆலமரம்..அசைக்க முடியாது..எதிர்த்து போட்டியிட தயாரில்லாத நிலையை உருவாக்குவோம் - சேகர்பாபு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:

திமுக என்பது ஓர் ஆலமரம்..தலைவர்கள் ஆலமரத்தின் வேரைப் போன்றவர்கள்; இந்த இயக்கத்தில் இருக்கின்ற நிர்வாகிகளான நாமெல்லாம் அதனுடைய விழுதுகள் போன்றவர்கள் என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இருக்கின்ற வரையில், வேறு யாருக்கும் இங்கே இடமில்லை என்கிற நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

சென்னை மேற்கு மாவட்டக் கழக தி.மு.க. செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கலந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர்,ஒரு கட்டுரையில் ஒரு வாசகத்தைச் சொல்வார்கள், மாளிகை அவன்தான், முகப்பும் மண்டபமும் அவன்தான் மையகொடி ஏற்றுபவனும் அவன்தான் கொடி கட்டுபவனும் அவன்தான் அவன் ஆடினால், இந்த இயக்கம் ஆடும் அவன் அடங்கினால், இந்த இயக்கம் அடங்கிவிடும் என்பார்கள்.

அந்த இயக்கத்தின் ஆட்டத்திற்கு உரியவர்களாக இங்கே எதிரிலே அமர்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற செயல்வீரர்களாகிய உங்களை நான் மீண்டும் வணங்குவதில் பெருமை அடைகின்றேன்.

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில்தான், ஜனநாயகத்தின் பால் நம்பிக்கை கொண்டு, ஜனநாயக ரீதியாக உட்கட்சித் தேர்தல் ஒன்று நடைபெறுகிறது என்றால், அது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் மட்டும் நடந்தேறுகிறது. அந்த வகையில் 15 ஆவது உட்கட்சித் தேர்தல், கனக் கச்சிதமாக தமிழக முதல்வர் ஆளுங் கட்சியாக இருக்கின்ற சமயத்தில் நடைபெறுகின்ற தேர்தலின்போது, பல இடங்களில் போட்டா போட்டிகள் ஏற்படும்; தேவையற்ற பிரச்சினைகள் வரும் என்று கருத்துகள் பரிமாறப்பட்ட நிலையில், எங்கும் துளி அசம்பாவிதம் இல்லாமல், தன்னுடைய நிர்வாகத் திறமையால், 15 ஆவது உட்கட்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத் தேர்தலை கனக்கச்சிதமாக செய்து முடித்த பெருமை கழகத் தலைவர் தளபதி அவர்களுக்கு உண்டு.

English summary

