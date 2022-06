நீதிமன்ற தீர்ப்பை மட்டுமே வைத்து.. எடப்பாடி ஆதிக்கத்தில் உள்ள அதிமுகவில் காலம் தள்ள முடியுமா ஓபிஎஸ்?

Chennai

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு இன்று கூடியுள்ளது. ஒற்றைத்தலைமை பிரச்சினை பெரிதாக வெடித்த நிலையில் இந்த கூட்டம் நடக்கிறது.

அதிமுகவின் அடுத்த பொதுக்குழு கூட்டம் 11.7.2022 அன்று நடைபெறும்

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் அணி இரண்டாக பிளந்து எடப்பாடிக்கு கட்சியின் 90 சதவீத ஆதரவு உள்ள நிலையில் பொதுக்குழு இன்று கூடுவதால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது.

அதிகாலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பால் எடப்பாடி தரப்புக்கு ஒற்றை தலைமை தீர்மானம் நிறைவேற்ற முடியாத, நிலைமை சிக்கலாகி உள்ள நிலையில் எடப்பாடி தரப்பின் அடுத்த மூவ் என்னவாக இருக்கும் என பார்ப்போம்.

அதிமுக பொதுக் குழுவில் 23 தீர்மானங்கள் நிறைவேறுவதில் சிக்கல்! என்ன செய்ய போகிறது ஓபிஎஸ் தரப்பு?

What is Edappadi Palanisamy’s Next Move After Madras HC Judgement on ADMK General Body Meeting? Whether Chrous for Single Leadership again Arises in Today’s