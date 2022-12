உதயநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்.. கிடைத்த அமைச்சர் “டிக்கெட்”! உள்ளாட்சியா? விளையாட்டுத் துறையா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரான உதயநிதி ஸ்டாலின் டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அமைச்சராக பதவியேற்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டு உள்ள நிலையில் அவருக்கு எந்த இலாக்கா ஒதுக்கப்படும் என்ற கேள்வி எழுந்து இருக்கிறது.

திமுக இளைஞரணி செயலாளராக பதவி வகித்து வரும் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ரெட் ஜெயண்ட் மூவீஸ் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனம் மூலம் ஏராளமான திரைப்படங்களை தயாரித்து வருகிறார்.

அதேபோன்று பல திரைப்படங்களிலும் அவர் நடித்து உள்ளார். தொடர்ந்து சினிமாக்களில் நடித்தும் வருகிறார். இந்த நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திமுக இளைஞரணி செயலாளராக அவர் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

பிளாஷ் பேக் 2022: ஜெயலலிதா மரண மர்ம முடிச்சிகள்..2022ல் அதிர வைத்த ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கை

English summary

Chepakkam - While the Governor's House has released the official announcement of Udhayanidhi Stalin, a member of the DMK assembly from Thiruvallikeni constituency, taking office as the Minister of Tamil Nadu on December 14, there is a question as to which portfolio will be allotted to him.