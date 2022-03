காய் நகர்த்திய முக்கிய புள்ளி! என்ன திமுக சார்பாக அவர் எம்பியாகிறாரா? பரபரக்கும் அறிவாலயம்! நடக்குமா

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காலியாக போகும் 6 ராஜ்ய சபா இடங்களுக்கான பந்தயம் இப்போதே ஆளும் திமுக தரப்பில் தீவிரமாக நடந்து வருவதாக அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சில முக்கிய தலைகள் இந்த பதவிகி அடிபோடுவதாக தகவல்கள் வெளியாகிக்கொண்டு இருக்கிறது.

இந்த வருடம் ஜூலையில் தமிழ்நாட்டில் காலியாக இருக்கும் 6 ராஜ்யசபா இடங்களுக்கும் தேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது. சட்டமன்றத்தில் திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் இருக்கும் எம்.எல்.ஏ.க்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் திமுக 4 இடங்களையும் அதிமுக 1 இடத்தையும் எளிதாக கைப்பற்றும்.

சட்டசபை தேர்தலில் வென்றதன் மூலம் திமுகவின் எம்பிக்கள் பலம் அதிகரிக்க உள்ளது.

திருமாவளவன், அழகிரிக்கு

