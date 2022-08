16 இரவு கிளம்பி 17ல் பிரதமருடன் மீட்டிங்.. டெல்லியில் யாரை எல்லாம் சந்திக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி டெல்லி செல்லும் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 17ஆம் தேதி பிரதமர் மோடியை சந்திக்கவுள்ளார். இந்த சந்திப்பில், செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க விழாவிற்கு வருகை தந்த பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் நன்றி தெரிவிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் தமிழக நலன் சார்ந்த கோரிக்கைகள் குறித்தும், நிலுவையில் உள்ள மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க அறிவுறுத்துவது குறித்தும் பிரதமர் மோடியிடம் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசுவார் எனக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், டெல்லி விசிட்டின்போது, புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு, குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் ஆகியோரையும் முதல்வர் ஸ்டாலின் சந்திக்கவிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

TN Chief Minister MK Stalin, who will go to Delhi on August 16, will meet Prime Minister Modi on August 17. Also, it has been reported that MK Stalin is going to meet President Draupadi Murmu and Vice President Jagdeep Dhankar during his visit to Delhi.