பூனைக்கு மணி.. "டபுள் ஷாக்".. டி.ஆர்.பாலுவா.. ஆட்டத்தை கலைத்தாடும் பாஜக.. மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக பாஜக தற்சமயம் 2 விதமான வியூகங்களை கையில் எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.. ஆனால், அவை எந்த அளவுக்கு அக்கட்சிக்கு பயன்தரும் என்பதும் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

ஒரு கட்சியின் பலவீனங்களில்தான் இன்னொரு கட்சியின் வளர்ச்சி ஆரம்பமாகிறது என்பது பொதுவான அரசியல் லாஜிக்.. இதை மிக சரியாக கையாண்டு, அதற்கேற்ப காய் நகர்த்தல்களை செய்து வருவது பாஜகதான்.

இந்த யுக்திதான் பெருவாரியான மாநிலங்களில் பாஜகவுக்கு கை கொடுத்து வருகிறது.. வலுவான கட்சியே என்றாலும்கூட, அதன் அடிப்படை பலவீனங்களை நோண்டி வெளியே கொண்டு வந்து, அதன்மூலம் அவர்களை டேமேஜ் செய்து, அந்த டேமேஜின் மூலம் தங்கள் இமேஜை உயர்த்த பார்க்கும் தந்திரம்தான்.

English summary

