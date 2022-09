”தமிழ்நாடு” பெயர் தந்த “தங்கம்”.. திராவிட மாடலை செதுக்கிய “சிங்கம்” - யார் இந்த அறிஞர் அண்ணா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பள்ளி ஆசிரியராக பணியை தொடங்கி பத்திரிகையாளராக, எழுத்தாளராக, அரசியல்வாதியாக, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக, முதலமைச்சராக பதவி வகித்து நவீன தமிழ்நாட்டை செதுக்கிய பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாள் இன்று.

இன்றிலிருந்து சரியாக 114 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு.. 1908 ஆம் ஆண்டு.. பட்டுக்கு பெயர் போன காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு நடுத்தர நெசவாளர் குடும்பத்தில் பிறந்தது ஒரு ஆன் குழந்தை. அப்போது அந்த குழந்தையின் பெற்றோருக்கு தெரிந்திருக்காது. தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரும் புரட்சியை தங்கள் குழந்தை ஏற்படுத்தும் என்று....

யார் அந்த மனிதர்...? அப்படி என்ன புரட்சியை அவர் நிகழ்த்தி காட்டினார்....? இன்றைய காலத்தை விட பன்மடங்கு சாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்த அந்த காலகட்டத்திலேயே சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்துகொண்ட நடராஜன், பங்காரு அம்மாள் தம்பதியினருக்கு மகனாக பிறந்தவர் அண்ணாதுரை.

ஏழைகளை காலி செய்து பேருந்து நிலையமா? கொந்தளித்த பட்டுக்கோட்டை மக்கள் - ஒதுங்கிய எம்.எல்.ஏ. அண்ணாதுரை

English summary

Who is Aringnar Anna? The first chief minister of India from State party DMK. Aringar Anna is founder of Dravida Munnetra Kazhagam and who changed the name of Tamilnadu from Madras presidency. Aringar Anna is called as Father modern Tamilnadu