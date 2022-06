Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: விரைவில் அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டப்படவுள்ள நிலையில், கட்சி கூடாரமே பரபரத்து போய் உள்ளது.. இந்த கூட்டம் அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு மிக முக்கியமான கூட்டம் என்பதால், அதற்கான எதிர்பார்ப்புகளும் கூடி வருகின்றன.

எம்ஜிஆருக்கு பிறகு அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக இருந்தார் ஜெயலலிதா... ஆட்சியை பிடித்து முதல்வரான பிறகும்கூட கட்சி தலைமை என்ற அந்த பதவியை யாருக்குமே விட்டுக்கொடுக்கவில்லை.

முதல்வர் & பொதுச்செயலாளர் = என்ற இந்த இரண்டு பதவியையுமே ஜெயலலிதா விடாமல் வைத்திருந்தார்.. சிறைக்கு செல்ல நேர்ந்தபோதுகூட அந்த பதவியை ஓபிஎஸ்-யிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சென்றாரே தவிர, திரும்பவும் தன்னிடமே அதை இறுதிவரை வைத்திருந்தார்.

