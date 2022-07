வினோதமான பெயரில்.. நாடு முழுக்க 18 விமானங்களில் புக்கான "மர்ம" டிக்கெட்.. கடைசில பார்த்தா.. ட்விஸ்ட்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: நாடு முழுக்க கடந்த 2 நாட்களாக பல்வேறு விமானங்களில் வினோதமான டிக்கெட் ஒன்று புக் செய்யப்பட்டு வருகிறது. வினோதமான பெயரில் சரியாக 1 டிக்கெட் மட்டும் புக் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அது என்ன டிக்கெட்?

இந்த வருடம் ஜூலை மாதம் 18ம் தேதி புதிய ஜனாதிபதியை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்கா அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். அதேபோல் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளராக திரெளபதி முர்மு அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவராக உள்ள ராம் நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ம் தேதி முடியும் நிலையில் இந்த தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 21ம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

English summary

Who is Mr Ballot Box? Why many tickets were booked under his name in Indian flights? நாடு முழுக்க கடந்த 2 நாட்களாக பல்வேறு விமானங்களில் வினோதமான டிக்கெட் ஒன்று புக் செய்யப்பட்டு வருகிறது. வினோதமான பெயரில் சரியாக 1 டிக்கெட் மட்டும் புக் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அது என்ன டிக்கெட்?