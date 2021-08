நடிகையை சிக்க வைத்து.. கருணாநிதியின் பேரன் என மோசடி.. ஞாபகம் இருக்கா? யார் இந்த சுகேஷ் சந்திரசேகர்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: கருணாநிதியின் பேரன் என்று சொல்லி கொண்டு பல மோசடிகளில் ஈடுபட்ட சுகேஷ் சந்திரசேகர் கைதாகி உள்ளார். இவரது சென்னை கானாத்தூர் வீட்டில் டெல்லி அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள், கடந்த 5 நாட்களாக அதிரடி சோதனை நடத்தி, 20 சொகுசு கார்கள், லேப்டாப் உள்ளிட்டவைகளை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்..

அரசியல்வாதிகள், மிக முக்கிய பிரமுகர்களை போல, 5 நாட்கள் தொடர்ந்து சுகேஷிடம் அதிகாரிகள் ரெய்டு நடத்த வேண்டிய காரணம் என்ன? யார் இந்த சுகேஷ்? மொத்தம் பகீர் 2 சம்பவங்களில், இந்திய நாட்டையே அதிர வைத்தவர்தான் சுகேஷ்..!

முதல் சம்பவம்:

கடந்த 2017-ல் சசிகலா சிறை சென்ற சமயம், டிடிவி தினகரனுக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடி ஒன்று ஏற்பட்டது.. இரட்டை இலையை கைப்பற்றினால்தான், தன்னை நிரூபிக்க முடியும் என்ற கட்டாயத்துக்கும் நெருக்கடிக்கும் ஆளானார்.

English summary

Sukesh has been involved in scams targeting a large number of businessmen. The assets involved in such scams alone are estimated to be around Rs 40 crore. It has been found that he has invested them in various states in the name of his family.