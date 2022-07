100 பெண்களாமே.. சினிமா சான்ஸ் தருவதாக சீரழித்த "டைரக்டர்".. பாஜகவில் போஸ்டிங் வேற.. மனைவி கண்ணீர்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: டைரக்டர் என்று சொல்லிக் கொண்டு, சினிமாவில் சான்ஸ் தருகிறேன் என்றும் சொல்லி, 100-க்கும் மேற்பட்ட இளம்பெண்களை சீரழித்துள்ளதாக நபர் மீது புகார் எழுந்துள்ளது.. இப்படி ஒரு புகாரை தந்தது, சம்பந்தப்பட்டவரின் மனைவியே ஆவார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக் கோட்டையை சேர்ந்தவர் அந்த பெண்.. பெயர் நந்தினி.. ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார்.

ஒரே நாளில் அடி மேல் அடி.. 2 விசயங்களை மலைபோல் நம்பும் ஓபிஎஸ்!

இவர் தன்னுடைய கணவர் மீது சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்... அந்த புகாரில் உள்ள சுருக்கம் இதுதான்:

English summary

who is that fake director and wife complaint about her husband for cheating more than a hundred women டைரக்டர் என்று சொல்லி, பல பெண்களை சீரழித்த நபர் மீது அவர் மனைவி புகார் தந்துள்ளார்