சோஷியல் மீடியா சண்டை.. வார் ரூம் டார்கெட்.. வரிசையாக குமுறிய காயத்ரி ரகுராம்.. ரீவைண்ட்!

Chennai

சென்னை: அதிரடிகளுக்கும் சர்ச்சைகளுக்கும் பெயர்போன காயத்ரி ரகுராம் தமிழக பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக தனது ட்விட்டரில் அதிரடியாக அறிவித்து இருக்கிறார். கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பாஜகவில் இணைந்த காயத்ரி ரகுராம், அண்ணாமலை தமிழக பாஜக தலைவராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே அவருடன் பனிப்போர் நடத்திவந்தார். இதனால், கட்சியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டு இருந்த காயத்ரி ராகுராம் தற்போது விலகுவதாக அறிவிப்பை கொடுத்து தமிழக பாஜகவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.

தமிழக பாஜகவின் அதிரடி பேச்சுகளுக்கு பெயர் போனவர் நடிகை காயத்ரி ரகுராம். நடிகையாகவும் நடன இயக்குனராகவும் தமிழ் துறையில் நன்கு அறியப்பட்டவர் கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாஜகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

பிரபலமான திரை நட்சத்திரமாக அறியப்பட்ட காயத்ரி ரகுராமிற்கு தமிழக பாஜகவின் கலை மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவு மாநில தலைவராக பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. கட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் கட்சி சார்பில் நடைபெறும் போராட்டங்களிலும் தீவிரமாக காயத்ரி ரகுராம் பங்கெடுத்து வந்தார்.

அண்ணாமலை பொய்யர்.. அவரால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.. காயத்ரி

English summary

Gayathri Raghuram, who is known for her actions and controversies, has announced her resignation from Tamil Nadu BJP on her Twitter.