எடப்பாடி VS ஓபிஎஸ்.. டர்னிங் பாயிண்டாக அமையப்போகும் முடிவு.. “அப்பவே கடுமையாக விமர்சித்தாரே.. இனி?”

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கை வேறு அமர்வுக்கு மாற்றுமாறு ஓ.பன்னீர்செல்வம், வைரமுத்து ஆகியோர் மனு அளித்துள்ள நிலையில், வேறு அமர்வுக்கு மாற்றப்படுமா அல்லது நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமியே மீண்டும் விசாரிப்பாரா என பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழுவை எதிர்த்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி விசாரிக்க கூடாது, வேறு நீதிபதி விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று பொதுக்குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே நடந்த விசாரணையின்போதே, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பை கடுமையாகச் சாடி கருத்து தெரிவித்திருந்தார் கிருஷ்ணன் ராமசாமி. எனவே, நீதிபதி மாற்றம் இந்த வழக்கில் முக்கியமான திருப்பமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

66 Vs 43..இபிஎஸ்ஸை பின்னுக்குத் தள்ளிய ஓபிஎஸ்! 5 ஆண்டுகளில் செய்யாததை தீடிரென செய்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்

English summary

O.Panneerselvam have filed a petition to transfer ADMK General body meeting case to another session. During earlier hearing, Judge Krishnan Ramasamy criticized OPS. Hence, The change of judge may be a major turning point in the case.