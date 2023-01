அண்ணாமலை பிளானே வேறயாம்.. ‘நோ ரிஸ்க்’! கூட்டணியை தீர்மானிக்கும் தீர்ப்பு.. பந்து அமித்ஷா கையில்! ஓஹோ

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பாஜக தனித்துப் போட்டியிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை. பாஜகவின் குறிக்கோள் முழுக்க முழுக்க 2024 மக்களவை தேர்தல்தான். தமிழ்நாடு பாஜகவில் குழப்பமான சூழல்கள் நிலவுவதால் அண்ணாமலை நிச்சயம் ரிஸ்க் எடுக்கமாட்டார்" என ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் பத்திரிகையாளர் பா.கி.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் அரசியல் நிலவரம், அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ் மோதல், திமுக அரசுக்கும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் இடையேயான மோதல் போக்கு ஆகிய விவகாரங்கள் பற்றி ஒன் இந்தியாவிற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார் பத்திரிகையாளர் பா.கி.

இந்தப் பேட்டியில் பேசியுள்ள அவர், ஆளுநர் விவகாரத்தைப் பொறுத்தவரை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கையில் தான் பந்து இருக்கிறது. மத்திய அரசிடமிருந்து மாநில அரசுடன் மோதல் போக்கை தொடரக்கூடாது என ஏதாவது சமிக்ஞை வந்தால் ஆளுநர் தனது பாணியை மாற்றிக்கொள்வார் எனத் தெரிவித்துள்ளார். பத்திரிகையாளர் பா.கி. பேட்டி வருமாறு:

