"கொங்கு.." அத்தனை கட்சிகளும் குறி வைப்பது ஏன்? அரசியல் மட்டுமில்லை.. வேறு "விஷயமும்" இருக்குதாம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொங்கு மண்டலத்தை குறி வைத்து அத்தனை பெரிய கட்சிகளும் காய் நகர்த்தி வருகின்றன.

அமைச்சர் பதவி, கட்சித் தலைவர் பதவி, கட்சித் தலைவர்களின் சுற்றுப் பயணம், புதிதாக கட்சியில் ஆள் சேர்ப்பது என ஒவ்வொரு கட்சியும் ஒவ்வொரு வகையில் கொங்கு பகுதியை மட்டுமே குறி வைப்பதை கவனித்திருப்பீர்கள்.

சென்னையை மட்டுமே அனைத்து கட்சிகளும் குஷிப்படுத்துகின்றன.. வடக்கு வாழ்கிறது.. தெற்கு தேய்கிறது என தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே அதிருப்தி குரல்கள் இருந்த காலம் உண்டு. ஆனால் இப்போது மேற்கு உயர்கிறது.. மற்ற பகுதிகள் ஏங்குகிறது. ஏன் இப்படி என்று தெரிந்து கொள்ளும் முன்பாக, சமீப காலத்தில் கொங்குவிற்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவத்தை பார்க்க வேண்டும்.

வாக்குறுதியை அதிமுக கொடுத்தா என்ன?.. 4 பேருக்கு நல்லதுன்னா திமுக நிறைவேத்தலாமே!

English summary

Kongu political importance: Why all the major parties in Tamil Nadu including DMK, BJP, AIADMK are focusing Kongu region for political development? here is the analysis.