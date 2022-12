“பிஜேபி”ல சேருங்க.. வாழ்க்கையே வெறுத்துடும்! தமிழ்நாட்டில் “தாமரை” மலராதது ஏன்? குமுறும் சூர்யா சிவா

Chennai

சென்னை: அரசியல்வாதி ஆக வேண்டும் என்று நினைப்பவர் யாராவது பாஜகவில் சேர்ந்தால் வாழ்க்கையே வெறுத்து ஓடிவிடுவார் என அண்மையில் பாஜகவில் இருந்து வெளியேறிய திருச்சி சூர்யா சிவா தெரிவித்து உள்ளார்.

கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன் பாஜகவில் இணைந்த திமுக எம்பி திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யாவுக்கு அக்கட்சியின் ஓபிசி பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளர் பதவியை வழங்கினார் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை.

இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் சூர்யா சிவாவுக்கும், பாஜக சிறுபான்மை அணி தலைவர் டெய்சிக்கும் இடையிலான தொலைபேசி உரையாடல் வெளியாகி கட்சிக்கு உள்ளேயும் வெளியிலும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Trichy's Surya Siva, who recently left the BJP, said that if anyone who wants to become a politician joins the BJP, he will hate life and run away.