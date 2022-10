ஓட்டு வாங்க ‘பல்டி’.. பாஜக ‘பி’ டீமுக்கு எதுக்கு இந்த வேலை? - கெஜ்ரிவாலை விளாசிய கே.எஸ்.அழகிரி!

Chennai

சென்னை : பாஜக வாக்குகளைப் பெற ஆம் ஆத்மி கட்சி பல்டி அடிக்கிறது என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விமர்சித்துள்ளார்.

ரூபாய் நோட்டுகளில் விநாயகர் மற்றும் லட்சுமி படங்களை அச்சிட வேண்டும் என டெல்லி முதல்வரும், ஆம் ஆத்மி ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

அவரது பேச்சு பெரும் விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ள நிலையில், அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் யோசனையை காங்கிரஸ் கட்சி விமர்சித்துள்ளது.

ரூபாய் நோட்டில் கடவுள் போடச் சொல்வது மூடநம்பிக்கை. ஏன் பாஜக பி டீம் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறது? என கே.எஸ்.அழகிரி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

"Aam Aadmi Party shows funny to get BJP votes. It is superstition to ask to put it in a currency note. Why is BJP's B team taking such steps?” Tamil Nadu Congress Committee President KS Alagiri has criticized Arvind Kejriwal's idea.