10 நாளில் நடந்த இரு ஷாக் சம்பவங்கள்! வயிற்றில் "நெருப்பை கட்டிக் கொள்ளும்" மணப்பெண்ணின் பெற்றோர்கள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கல்யாண பெண்ணை காணோம் என சொல்லும் நிலை மாறி தற்போது மாப்பிள்ளையை காணவில்லை என சொல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக மணமேடைக்கு வந்துவிட்டு பின்னர் திருமணம் நின்று போவதால் பெண்ணும் பெண் வீட்டாரும் கடுமையான மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார்கள்.

கடந்த 10 நாட்களில் இருவேறு சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. அவற்றில் முதல் சம்பவம்- செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் அடுத்த குமிழி கிராமம் மேட்டுப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த உமாபதி , மகாலட்சுமி ஆகியோரின் மகன் சதீஷ்குமார் என்பவருக்கும் செங்கல்பட்டு மெய்யூர் கிராமத்தை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு- நிர்மலா ஆகியோரின் மகள் திவ்யாவுக்கும் கடந்த 5 மாதங்களுக்கு முன்பு நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது.

நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த நாளிலிருந்து மாப்பிள்ளை சதீஷ்குமார் பெண்ணிடம் சரிவர பேசுவதில்லை, திவ்யாவே போன் செய்தாலும் போனை எடுக்காமலும் பட்டும் படாமலும் சதீஷ்குமார் பேசி வந்தது தெரியவந்தது.

English summary

Why bridegrooms escape from marriage hall at last minute of his marriage? Here are we have 2 incidents in last 10 days.