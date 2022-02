ஸ்டாலினுக்கே ஷாக் தந்த திருமாவளவன்.. உருக்கமான கோரிக்கை.. கனிவாக நிராகரித்த சீனியர் "தலை"..!

Chennai

சென்னை: மேயர் பதவியை குறி வைத்து விசிக காய் நகர்த்தி வருவதும், இதை கேட்டு காங்கிரசும் பதிலுக்கு பதவிகளை கேட்டு வருவதும் என திமுக கூட்டணியே கலகலத்து காணப்படுகிறது.

இந்த முறை மட்டுமல்ல, கடந்த சட்டசபை தேர்தலிலும் திமுகவின் வெற்றிக்கு பெரிதும் உதவியது விசிக, அதிலும் திருமாவளவனின் பேச்சு பலத்தை கூட்டியது என்பதை மறுக்க முடியாது.

எங்கு சென்றாலும் திமுகவின் செயல்பாடுகளை திருமா பெரிதாக பேசப்பட்டார்.. அதேபோல விசிகவின் சாதனைகளையும் பெரிதாக பேச மாட்டார்.. ஆனால் பாஜகவை மட்டும் கிழித்து தொங்கவிடுவார்.

அப்படியே துணை மேயர் பதவியும் கொடுத்தா..? திடீர் கோரிக்கை வைக்கும் தோழர்கள்.. தர்மசங்கடத்தில் திமுக.!

English summary

why did dmk refuse to give chennai mayor post to alliance and Thirumavalana will do the next