‘ஸ்டாலின் அரசியல்வாதி இல்லை’- கெஜ்ரிவால் தந்த அதிர்ச்சி தகவல்

சென்னை:'புதுமைப் பெண்' திட்டத் தொடக்க விழாவில் கலந்து கொண்ட ஒரு மாணவியின் பேச்சு சமுக ஊடகங்களில் பேசு பொருளாக மாறி உள்ளது. 'சனாதன சக்திகள் பெண்கள் வேலைக்குப் போவதால்தான் நாடு கெட்டுப் போய்விட்டது' என காணொளி வெளியிடும் இந்தக் காலத்தில்தான், பெண்களை முன்னேற்றும் இந்தத் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

நாடு சுதந்திரமடைந்து 75 ஆண்டுகள் நிறைவு விழாவைக் கொண்டாடும் நாளில்கூட 'வீட்டில் அடங்கிக் கிடப்பதுதான் பெண்களுக்கு நல்லது' எனப் பேசுகின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால், நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் பெண்களின் சுதந்திரம் எப்படி இருந்திருக்கும்?

அதனால்தான் அன்றைக்கே பெரியார், 'பெண் ஏன் அடிமையானால்?' எனப் புத்தகம் எழுதினார். அவர் வகுத்துக் கொடுத்த வழித்தடத்தில் பயணிக்கும் 'திராவிட மாடல்' ஆட்சி, பெண் கல்வியில் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்குமா என்ன?

கெஜ்ரிவால் தந்த அதிர்ச்சி தகவல்

அதற்காகத்தான் கடந்த மார்ச் மாதம் டெல்லிக்கு விசிட் அடித்த ஸ்டாலின், அங்குள்ள உயர்தரமான அரசுப் பள்ளிகளைப்போய் பார்வையிட்டார். அப்போது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன தெரியுமா? 'அரசியல்வாதிகள் பலர் தங்களின் நேரத்தை அரசியல் செய்வதற்கே அதிகம் செலவழிக்கிறார்கள். ஆனால் ஸ்டாலின் அப்படி இல்லை. அவர் மக்கள் நலனுக்குச் செலவழிக்கிறார்" என்றார். .

ஸ்டாலினை டெல்லி பள்ளி ஏன் ஈர்த்தது?

இந்த உரையாடல் முடிந்த பிறகு ஸ்டாலின் வகுப்பறைக்குப் போனார். அங்குதான் அவருக்கு 'ஷாக்' காத்திருந்தது. அங்கே இருந்த அரசுப் பள்ளி பிள்ளைகள் படித்துக் கொண்டே சொந்தமாகத் தொழில் முனைவோராக இருந்தனர்.

இரு மாணவிகள் 4 ஆயிரம் ரூபாய் முதலீட்டைப் போட்டு 1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் வரை சம்பாதித்ததை ஸ்டாலினுக்கு விளக்கினர். இவர்கள் சின்னசின்ன சுவர் ஓவியங்களைச் செய்து விற்பனை செய்கின்றனர்.

இவர்கள் குழுவில் உள்ளூரைச் சேர்ந்த 25 ஓவியர்கள் உள்ளனர். அதில் இருவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என மாணவிகள் சொன்னபோது ஸ்டாலின் முகத்தில் வியப்புக் குறி வெளிப்பட்டது.

அதேபோல், வீட்டில் நடக்கும் திருட்டைத் தடுக்க ஒரு மாணவக் குழு கருவி ஒன்றைக் கண்டுபிடித்து விற்பனை செய்கிறது என கெஜ்ரிவால் சொன்னார். இப்படிப் பல சாதனைக் கதைகள்.

படிப்புடன் கூடிய தொழில் என்பது இந்தப் பள்ளியின் கான்செப்ட். ஆகவேதான் அதனை உடனே தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டுவந்தார் ஸ்டாலின்.

'புதுமைப் பெண்' திட்டத்தில் கெஜ்ரிவால் ஏன்?

இப்போது புரிகிறதா? இந்த விழாவிற்கு கெஜ்ரிவால் ஏன் அழைக்கப்பட்டார் என்று. பலரும் ஏதோ 'அரசியல் கணக்கு' எனச் சொல்கின்றனர். அது உண்மை இல்லை. அதற்கு கெஜ்ரிவால் சொன்ன, 'அதிக நேரத்தை ஸ்டாலின் மக்கள் நலனுக்காகச் செலவிடுகிறார்' என்ற ஒரு வாசகமே சான்று.

6 மாதத்தில் செய்த ஸ்டாலின்

சென்னையில் நடந்த 'புதுமைப் பெண்'விழாவில் கெஜ்ரிவால் பேசும், "ஸ்டாலின் மார்ச் மாதம் டெல்லி வந்தார். அதைப்போன்ற திட்டத்தைக் கொண்டு வர வழக்கமாக மூன்று வருடங்களை எடுத்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் ஸ்டாலின் ஆறே மாதத்தில் அதை நிறைவேற்றிக் காட்டி இருக்கிறார். இந்த 'புதுமைப் பெண்' திட்டம் இந்தியாவில் பெரும் புரட்சியை உண்டாக்கப் போகிறது" என்று மனப்பூர்வமாகப் பாராட்டினார்.

அவர் சொன்னது உண்மைதான். அரசுப் பள்ளியில் 6 முதல் 12 வகுப்பு வரைப் படித்த ஒரு லட்சம் பயனாளர்கள் கண்டறியப்பட்டு, திட்டம் செயலுக்கு வந்த அன்றே அனைவருக்கும் குறுஞ்செய்தி அனுப்பிச் செயல்வடிவம் பெறச் செய்துள்ளார் ஸ்டாலின்.

அதன் அடையாளமாகத்தான் விழாவில் பங்குபெற்ற பயனாளியான ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனைக் கல்லூரி மருத்துவ மாணவி, விழிப்புணர்வு மிக்க வரிகளை உச்சரித்தார். அந்தப் பேச்சைத்தான் நாம் முன்பே வைரல் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தோம்.

மாணவியின் வைரல் பேச்சு

"யாரும் இந்தத் திட்டத்தைப் பிற்போக்காகப் பார்க்க வேண்டாம். ஒரு பெண்ணிற்குப் பல கோடிகள் செலவு செய்து நடத்தி வைக்கும் திருமணத்தால் கிடைக்கும் கணவன் கூட கைவிட்டதாக வரலாறு உண்டு. ஆனால் சில ஆயிரங்கள் செலவு செய்து கற்கும் கல்வி ஒரு பெண்ணை கைவிட்டதாக வரலாறு இல்லை" என்றார்.

இந்த மாணவிக்குத் தந்தை இல்லை. தாயின் நிழலில் வாழும் தன்னால்தான் அதைச் சொல்ல முடியும் என்றார் அவர்.

அதை உணர்ந்ததால்தான் விழா மேடையில் பேசிய ஸ்டாலின், 'இந்தத் திட்டத்தால் அரசுக்கு எவ்வளவு வருவாய் இழப்பு என நான் சொல்ல மாட்டேன். இது ஒருவகையில் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு அரசு செய்யும் முதலீடு' என்றார்.

"கல்வி எனும் நீரோடை ஏழைப் பணக்காரர். உயர்ந்த சாதி, தாழ்ந்தசாதி, கிராமம், நகரம் என்ற வேறுபாடு மாறுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும். அதற்கு முதல் விதை 1929இல் செங்கல்பட்டில் நடந்த சுயமரியாதை மாநாட்டில் போடப்பட்டது. அதற்கு அரசியல் உருவம் கொடுத்தார் பெரியார். 1989இல் சட்ட உரிமை கொடுத்தார் கலைஞர்" என்றார்.

ஒரு லட்சம் மாணவிகளுக்குக் குறுஞ்செய்தி

இன்று ஒரு லட்சம் மாணவிகளின் கல்விக் கண்களைத் திறந்து வைத்து இருக்கிறாள் 'புதுமைப் பெண்'.

இதை எல்லாம் உணராமல் 'இலவசம் ஊரைக் கொடுக்கிறது. மக்களைச் சோம்பேறி ஆக்குகிறது' எனப் பலர் மேதாவித்தனமாக பொருளாதாரம் பேசி வருகின்றனர். பொருளாதாரம் என்பது அரசு சேமித்து வைக்கும் வைப்புநிதி அல்ல. அது தன்னிடமுள்ள பணத்தைச் சமூகநீதியோடு பகிர்ந்தளிப்பதில்தான் உள்ளது.

அதை 'திராவிட மாடல்' செய்துள்ளது.

Chief Minister Stalin has created schools in Tamilnadu in six months, similar to the model school that is running in Delhi.