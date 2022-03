ஆளுநர் செய்வது அநீதி! உறுதியளித்தும் நீட் விலக்கு தீர்மானத்துக்கு ஒப்புதல் தராதது ஏன்? - ராமதாஸ் கேள்வி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட நீல் விலக்கு தீர்மானத்துக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் கொடுத்த பிறகு அதை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்காதது அநீதி என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மருத்துவப் படிப்புக்கான மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு அளிப்பதற்காக தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்ட முன்வரைவு இன்னும் மத்திய அரசுக்கு வந்து சேரவில்லை என்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப் பட்டிருக்கிறது.

நீட் விலக்கு சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்க ஆளுனர் உறுதியளித்திருப்பதாக முதலமைச்சர் கூறி 12 நாட்களாகியும், நீட் விவகாரத்தில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாதது மிகுந்த ஏமாற்றமளிக்கிறது.

Founder of the Pattali makkal katchi Ramadass said that it was unfair that govenor didnt send the Neet exemption resolution to the president of India, which is passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly.