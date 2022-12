பிரச்சனை பண்ணலாம் வா.. Rugged பாயாக எடப்பாடி மாறியதே இதுக்குதானா?! மெயின் டார்கெட் ஓபிஎஸ் இல்லையாம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளைப் பார்த்தால், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை இரட்டைத் தலைமையில் இருந்து நீக்க ஈபிஎஸ் திடீரென முடிவு செய்ததே, பாஜகவை கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற்றுவதற்காகத்தான் எனத் தெரிகிறது, ஓபிஎஸ்ஸை வெளியேற்றிய கையோடு, தனது மெயின் டார்கெட்டை நோக்கி எடப்பாடி நகர்ந்துவிட்டார் என அரசியல் நோக்கர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

பாஜக உடனான கூட்டணியை எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர விரும்பவில்லை, ஆனால், ஓ.பன்னீர்செல்வம் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து அதிமுகவை விடுவிக்க விரும்பவில்லை. இதுதான் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையேயான ஈகோ வாருக்கு பிரதான காரணம் என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

ஓபிஎஸ் தலைமைப் பொறுப்பில் இருக்கும் வரை தான் கூட்டணி குறித்து சுயாதீனமாக முடிவெடுக்க முடியாது என எடப்பாடி பழனிசாமி நினைத்தது தான், நன்றாகப் போய்க்கொண்டிருந்த கட்சியில் திடீரென பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி ஓபிஎஸ்ஸை வெளியேற்றி, ஒற்றைத் தலைமையைக் கொண்டு வரக் காரணம் என்கிறார்கள். அதற்கு ஆதாரமாக சில நிகழ்வுகளும் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன.

English summary

If we look at the efforts being made by Edappadi Palaniswami, EPS decided to remove O. Panneerselvam to exclude BJP from AIADMK Alliance. political observers say that Edappadi Palanisamy has moved towards his main target after kicked out OPS.