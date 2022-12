முடித்துக்கட்ட எடப்பாடி 'சிக்னல்'.. பாஜக கோபப் பார்வை..? “ஈபிஎஸ் ஆடும் கேம்”.. குபேந்திரன் ‘பளிச்’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து எப்படியாவது வெளியேறிவிட வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி துடிக்கிறார். அதிமுகவை சீண்டி வரும் அண்ணாமலைக்கு பதிலடி கொடுத்தே ஆகவேண்டும் என்ற முடிவில் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார். அதன் வெளிப்பாடாகவே அதிமுக தலைவர்கள் அண்ணாமலையையும் பாஜகவையும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசி வருகின்றனர்" என ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் பத்திரிகையாளர் குபேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் இரு தரப்பு மோதலுக்கு மத்தியில் ஓபிஎஸ் தரப்பினர், பாஜக தலைமையோடு மிகவும் இணக்கமாக இருந்து வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் பாஜகவிற்கு எதிராகக் கடுமையாகப் பேசி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அதிமுக விவகாரம் மற்றும், பாஜக தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்திருக்கும் முடிவு பற்றி பத்திரிகையாளர் குபேந்திரன் நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார்.

30 எம்எல்ஏக்களா.. அதிரும் எடப்பாடி டீம்..

English summary

Edappadi Palaniswami is trying to somehow get out of the BJP alliance in the 2024 parliamentary elections. Edappadi Palaniswami has decided to retaliate against AIADMK's Annamalai. As a result of this, ADMK leaders are criticizing Annamalai and the BJP," journalist Kubendiran said in One India Exclusive interview.