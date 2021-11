ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளில் உருவான மழை நீர் வடிகால்கள், சாலைகள் சென்னையில் இன்று பல் இலிப்பது ஏன்?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் செலவு செய்து போடப்பட்ட மழை நீர் வடிகால்கள் மற்றும் சாலைகள் சென்னையில் இன்று பல் இலிப்பது ஏன்? என்ற கேள்விகள் எழுகிறது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளின் தரமான சாலைகள் எல்லாம் சுமார் 6 மணி நேரத்திற்கு மேல் இடைவிடாமல் பெய்த கனமழையால் மிதக்கின்றன.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 695.31 கி.மீ. நீளமுள்ள 4,254 மழைநீர் வடிகால்களில் 948 எண்ணிக்கையிலான மழைநீர் வடிகால்களில் சிறு பழுதுகளை சரிபார்த்து பராமரித்தல் மற்றும் 6,891 இடங்களில் உடைந்த நிலையில் உள்ள மனித நுழைவுவாயில் மூடிகளை மாற்றம் செய்யும் பணிகள் நடந்ததாக சென்னை மாநகராட்சி கடந்த அக்டோபர் மாதம் வெளியிட்ட செய்திகுறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

தலைநகரில் கொட்டித்தீர்க்கும் கனமழை.. மெரினாவில் தேங்கிய மழை நீர்

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 469.07 கிமீ நீளமுள்ள 2,893 மழைநீர் வடிகால்களில் தூர்வாரும் பணிகளும், 69 சிறு பழுதுகள் நீக்கும் பணியும் முடிவுற்றுள்ளன. மேலும், 722 இடங்களில் மனித நுழைவு வாயில் மூடிகளும் மாற்றப்பட்டுள்ளன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

English summary

Why are rainwater drains and roads in Chennai in a bad condition today, costing thousands of crores? Questions arise as to. The quality roads in Chennai and its suburbs are all buzzing with heavy rain for more than 6 hours non-stop.