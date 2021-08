கொடநாடு வழக்கில் மேல்விசாரணை ஏன் தேவை?.. அதிமுகவின் இன்பதுரை கூறும் வழக்கே சாட்சி.. கேசி பழனிசாமி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கொடநாடு வழக்கில் ஏன் மேல் விசாரணை வேண்டும் என்பதற்கு அதிமுகவின் இன்பதுரை கூறும் வழக்கே சாட்சி என முன்னாள் எம்பி கேசி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்குச் சொந்தமான கொடநாடு எஸ்டேட்டில் அவரது மறைவுக்கு பின்னர் நடந்த கொலை, கொள்ளை வழக்கின் விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உள்ளிட்ட சிலரிடம் மேல் விசாரணைக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மறுப்பு தெரிவித்தார். மேலும் அத்தனை விசாரணைகளும் முடிவடைந்த இந்த வழக்கில் எதற்கு மேல் விசாரணை என்றும் தன்னை வேண்டுமென்றே சிக்க வைக்க சதி நடத்தப்படுவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார். இதுகுறித்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்திடம் புகார் மனுவையும் ஈபிஎஸ்- ஓபிஎஸ் அளித்தனர்.

திடீர் திருப்பம்.. கொடநாடு வழக்கில்.. சாட்சியே மேல் விசாரணைக்கு தடை விதிக்க கோரி மனு.. என்ன காரணம்?

English summary

Kodanad Murder Case Latest News in Tamil: Here is the Example given by K.C.Palanisamy that why the further investigation needed for Kodanad estate case.