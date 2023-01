ஆளுநர் vs திமுக பிரச்னையே இங்கதான் ஆரம்பம்.. “இதனால்தான் கையெழுத்து போடல” சப்போர்ட்டாக வந்த அண்ணாமலை

Chennai

சென்னை : ஆளுநருக்கும் திமுகவிற்கும் இடையிலான முதல் பிரச்சனை நாங்கள் கொடுத்த மசோதாவில் ஆளுநர் கையெழுத்து போடவில்லை என்பதுதான். 2021-ல் ஆளுநருக்கு வந்த அனைத்து மசோதாக்களிலும் ஆளுநர் கையெழுத்து போட்டார். சட்டத்திற்கும், ஜனநாயகத்திற்கும் எதிரான மசோதாக்களுக்கு மட்டும்தான் கையெழுத்திடவில்லை என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றி அனுப்பிய 10க்கும் மேற்பட்ட மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. இதற்கிடையே, ஆளுநரின் பேச்சுகளால் திமுக அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையே பனிப்போர் மூண்டுள்ளது.

ஜனவரி 9ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் இந்த மோதல் பகிரங்கமாக வெடித்தது. இந்நிலையில், ஆளுநர் ஏன் மசோதாக்களுக்கு கையெழுத்து போடவில்லை என்பது பற்றிப் பேசியுள்ளார் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை.

The first problem between the governor and the DMK was that the governor did not sign the bill dmk passed. In 2021, the governor signed all the bills, he did not sign only bills against law and democracy. : BJP state president Annamalai.