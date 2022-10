இந்திய அணியின் துருப்புச்சீட்டு.. ஏன் ஷமியை விட சிராஜ் சிறந்தவர்.. தேர்வு செய்யுமா பிசிசிஐ?

Chennai

சென்னை: முழுமையான உடற்தகுதி மற்றும் நல்ல மனநிலையில் சிறப்பாக பந்துவீசி வரும் முகமது சிராஜை டி20 உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்ற குரல்கள் எழுந்துள்ளன.

நேற்றுடன் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் முடிவடைந்துள்ளது. முதலில் பேட்டிங் ஆடிய தென் ஆப்பிரிக்கா அணி 99 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாக, 100 ரன்கள் என்ற இலக்கை மிக எளிதாகவும், நிதானமாகவும் இந்திய அணி விரட்டியது. இந்தப் தொடரின் நாயகனாக முகமது சிராஜ் அறிவிக்கப்பட்டார்.

அதற்கான காரணம் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் பவர் ப்ளே ஓவர்களை வீசியதோடு, விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இந்திய அணி சாதகத்தை ஏற்படுத்தியது தான். இந்திய அணி வெற்றிபெற்ற இரு போட்டிகளிலும் சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள் விக்கெட் வீழ்த்த ஏதுவாக இவர் ரன்களை விட்டுக்கொடுக்காமல் ஒரு பக்கம் பவர் ப்ளே ஓவர்களில் கட்டுக்கோப்பாக வீசியதுதான் காரணமாக அமைந்தது.

English summary

Mohammad Siraj control and rhythm is been instrumental in India turning around a dismal record in the first powerplay. So Indian t20 World cup team need Siraj more than Mohammad Shami.