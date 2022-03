கோபாலபுரத்தில் இருந்தே பஸ் கிளம்புதா? ஸ்டாலினுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி.. ஆனால் ஹைலைட்டே கடைசியில்தான்!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: மறுபடியும் திமுகவை சீண்டி பாஜகவின் அண்ணாமலை பேட்டி தந்துள்ளார்.. அத்துடன் உக்ரைனில் இருந்து மாணவர்களை மீட்பதில் மத்திய அரசு சிறப்பாக நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்றும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில தினங்களாக, ரஷ்யா தனது ராணுவ நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தி, உக்ரைனில் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது..

குறிப்பாக முக்கிய கட்டிடங்கள் மற்றும் டவர் உள்ளிட்ட இடங்களை குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்தி, அங்குள்ள முக்கிய நகரங்களையும் ரஷ்யா கைப்பற்றி வருகிறது. இந்த நிலையில், உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள மாணவர்களை மீட்கும் முயற்சியில் மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கைகளை போர்க்கால அடிப்படையில் எடுத்து வருகின்றன..

8 மாவட்ட பாஜக கூண்டோடு கலைப்பு.. புதிய தலைவர்கள் நியமனம்.. அண்ணாமலை அதிரடி

English summary

Why is bjp annamalai blaming DMK again, and What did Annamalai say about the PM Modi