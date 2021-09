விநாயகர் சிலை ஊர்வலம்.. எங்கள் நிலைப்பாட்டில் மாற்றமில்லை.. அண்ணாமலை பரபரப்பு பேட்டி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சா் மா.சுப்ரமணியன் நேற்று டெல்லி சென்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மான்சுக் மாண்டவியாவை சந்தித்தார்.

நீட் தேர்வு விவகாரம், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, கூடுதல் தடுப்பூசி உள்ளிட்ட 10 கோரிக்கைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சரிடம் அவர் வலியுறுத்தினார். தமிழகத்தில் நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் முக்கிய கோரிக்கையாக வைத்தார்.

மீண்டும் அச்சுறுத்தும் 'R-factor..' 2ஆம் அலையில் இருந்ததைவிட மோசம்..3ஆம் அலை தொடக்கமா? புது வார்னிங்

English summary

Why is the Tamil Nadu government refusing to allow the procession of Ganesha statue despite the low corona? Tamil Nadu BJP leader Annamalai has questioned that