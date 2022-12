ஜெயலலிதா சிகிச்சைக்காக வெளிநாடு செல்ல மறுத்தது இதற்காகத்தான்.. சசிகலா வெளியிட்ட சீக்ரெட்

Chennai

சென்னை: நான் இருக்கும் வரை தொண்டர்கள் சோர்வு அடையமாட்டார்கள். அதிமுகவை ஒன்றிணைக்கும் பணியை தொடங்கிவிட்டேன். அது ஒருபக்கம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. என்று சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சசிகலா தெரிவித்துள்ளார். மேலும் ஜெயலலிதா சிகிச்சைக்காக வெளிநாடு செல்ல மறுத்தது எதற்காக என்பதற்கும் பதிலளித்துள்ளார்.

சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள கருணை இல்லத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழா நடைபெற்றது.

அதில் பங்கேற்ற சசிகலா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

Volunteers will not tire as long as I am there. I have started the task of uniting the AIADMK. It's just going sideways. Sasikala told reporters in Chennai.