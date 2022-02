5வது ஆண்டில் அடிஎடுத்து வைக்கும் மநீம..நேற்று வந்த விஜய் மக்கள் இயக்கம் அளவுக்குகூட சாதிக்காதது ஏன்?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நடந்து முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் விஜய் மக்கள் இயக்கம் சாதித்த அளவுக்கு கூட மக்கள் நீதி மய்யம் சாதிக்கவில்லையே இது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களுக்கு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்து முடிந்த நிலையில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல், அதாவது மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளுக்கான தேர்தல் கடந்த 19ஆம் தேதி நடந்து முடிந்தது.

இந்த தேர்தலில் தமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என மொத்தம் 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் அவற்றில் உள்ள 12,838 வார்டுகளுக்கும் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. இதன் வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

குமரியில் கொடி நாட்டிய நாம் தமிழர்... நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் முதல் வெற்றி

English summary

Why Kamal's MNM not win even in one ward, not get more than one vote?