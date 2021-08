வேலுமணி மீது முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு "ஒரு விஷயத்தில்" கோபம்.. அதனால்தான் ரெய்டு: மாஜி அமைச்சர் மணியன்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கடன் வாங்காத அரசே இல்லை என்றும், ஆட்சி நடத்த முடியாவிட்டால் அதிமுகவிடம் ஆட்சியை ஓப்படைத்துவிட்டு செல்லுங்கள் என்றும், மயிலாடுதுறையில் முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ் மணியன் பேட்டியொன்றில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், வேலுமணி மீது ஸ்டாலின் கோபப்பட என்ன காரணம் என்று ஒரு காரணத்தையும் மணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் செம்பனார்கோவில் அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் அண்ணா தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் பவுன்ராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் கலந்துகொண்டு பேசினார்.

Former minister SP Velumani won 10 assembly constituencies in Coimbatore district for the AIADMK so CM MK Stalin taking a political revenge on him, says former minister OS Manian.