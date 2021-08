தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசியை மக்கள் போட தயக்கம் ஏன்?.. ஆய்வில் வெளியான காரணங்கள்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசியை மக்கள் போட தயங்குவது ஏன் என்பது குறித்து புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கொரோனா முதல் அலை வந்த போது நமக்கு தடுப்பூசிகள் ஏதும் இல்லை. மேலும் இரண்டாவது அலை தீவிரமடைந்து நிறைய உயிரிழப்புகளை சந்தித்த போது தடுப்பூசி குறித்து மக்களுக்கு ஒருவித விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து காலை 4 மணி முதல் காத்திருந்து தடுப்பூசியை போடுகிறார்கள். சில இடங்களில் தடுப்பூசி இல்லை என போர்டு வைத்திருந்தாலும் சண்டையிட்டு ஏன் தடுப்பூசி இல்லை என கேட்கும் அளவுக்கு மக்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுவிட்டதாகவே மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

உலகம் முழுவதும் தீவிரமாக பரவும் கொரோனா... 20,34,04,086 பேர் பாதிப்பு - 43,06,935 பேர் மரணம்

Why People in TN are hesitated to take vaccine for corona? Here are the reasons.