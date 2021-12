கட்டுப்பாட்டை மீறிய துரைமுருகன்.. "கணவனை காணவில்லை".. முறையிட்ட மனைவி.. நேற்று இரவு நடந்தது என்ன?

Chennai

சென்னை: சாட்டை துரைமுருகன் கைதும், அதை தொடர்ந்து அவரின் மனைவி மாதரசியின் புகாரும் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தனது கணவனை காணவில்லை என்று சாட்டை துரைமுருகன் மனைவி மாதரசி திருச்சி ஆணையர் அலுவலகத்தில் நேற்று இரவோடு இரவாக புகார் அளித்துள்ளார். இந்த நிலையில் விவரம் அறிந்தவர்களிடம் விசாரித்ததில் சாட்டை துரைமுருகனுக்கு இந்த முறை பெயில் கிடைப்பது கஷ்டம் என்கிறார்கள்!

யூ டியூபர் சாட்டை துரைமுருகன் நேற்று மாலை மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார். இதோடு அவர் மூன்றாவது முறையாக கைது செய்யப்படுகிறார். திருச்சியில் இளைஞரை தாக்கிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு பிணையில் வெளியாகி இருந்த சாட்டை துரைமுருகன் மீண்டும் கைதாகி உள்ளார்.

முதல் முதலாக திருச்சியில் குண்டர்களோடு சேர்ந்து சென்று இளைஞரை தாக்கிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு பிணையில் வெளியான சாட்டை துரைமுருகன் மீண்டும் கைதாகி உள்ளார். முதல் வழக்கில் தனக்கு சிறுநீரக கோளாறு இருப்பதாக கூறி பிணையில் வெளியே வந்தார்.

சாட்டை துரைமுருகன் எங்கே என்று தெரியவில்லை.. போலீஸ் கமிஷனரிடம் மனைவி மாதரசி பரபரப்பு புகார்

Why was Sattai Duraimurugan arrested again? Why does his wife complain to the police? - What really happened?