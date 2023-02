சிவாஜிக்கு வைக்கலாம், கருணாநிதிக்கு சிலை வைக்கக் கூடாதா? அடுக்கடுக்காக வந்து விழும் லாஜிக் கேள்விகள்

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: பேனாதான் தற்போது தமிழ்நாட்டின் பேசு பொருள். மெரினா கடற்கரையில் முன்னாள் முதல்வர் மு.கருணாநிதிக்கு 81 கோடி ரூபாய் செலவில் அரசு நினைவுச் சின்னம் அமைக்க உள்ளது.

அந்தச் சின்னம் கடலின் உள்ளே அமைய உள்ளதால் சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். சுற்றுச்சூழலைக் காரணம் காட்டி, அதை வேண்டாம் என்கிறனர். 'சுற்றுச்சூழலைக் காப்பாற்ற அரசு இருக்கிறது. அமைச்சர் இருக்கிறார். இவர்கள் யார் தடுக்க?' என்கிறார் கி.வீரமணி.

கருணாநிதி பேனா.. நினைவிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட இடுகாடு..தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் அரசு சொன்ன பதில்

There is statue for Siva Ganesan means then why it should not be Karunanidhi. Here are logic questions raises!