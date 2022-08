சேலத்துப் புள்ளிகளுக்கு ஸ்பெஷல் கவனிப்பு.. ஓபிஎஸ் பாசிட்டிவ் சிக்னல் - பிரகாசமான நிர்வாகிகள் முகம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் சென்னையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் சுமார் மூன்றரை மணி நேரம் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சேலம் மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு ஸ்பெஷல் கவனிப்பு கிடைத்துள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொந்த மாவட்டமான சேலத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளுடன் சுமார் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேல் தனியாகப் பேசியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

சமீபத்தில், சேலம், நாமக்கல் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சிலர் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர். அவர்கள் இன்னும் பலரையும் அழைத்து வருவதாக ஓபிஎஸ்ஸிடம் உறுதியளித்திருந்த நிலையில், அதற்கான வேலைகள் நடந்து வருகிறதாம்.

இந்நிலையில், சேலத்தில் தம் பலத்தை அதிகரிப்பதற்காக அந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பொறுப்பாளர்களுக்கு பல்வேறு யோசனைகளையும் ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

O.Panneerselvam consulted with his supporters for about three and a half hours in Chennai. Salem district executives got special attention in this advisory meeting.