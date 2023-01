நேரடியாக இறங்கிய முதல்வர்! “தந்திரம்”.. பதிலடி! மரபை மீறியது அவர்தானா? ஆளுநர் vs திமுக மோதல் உச்சம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்த உரையை வாசிக்க மாட்டேன், மாற்றுங்கள் என மாநில அரசிடம் சொல்ல ஆளுநருக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆனால், அந்த உரைக்கு ஒப்புதல் அளித்துவிட்டு, அதன்படி படிக்காமல் சட்டப்பேரவையில் வந்து மாற்றிப் படிப்பது, படிக்காமல் விடுவது என்பதெல்லாம் தந்திரமாகச் செய்யும் அயோக்கியத்தனம் என மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன், ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நேற்று நடைபெற்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2023ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் இன்று தொடங்கிய நிலையில், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்து வழங்கிய ஆளுநர் உரையில் அம்பேத்கர், பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி ஆகியோரது பெயர்களை தவிர்த்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

மேலும், ஆளுநர் வாசித்த உரையை அவைக்குறிப்பில் ஏற்றக்கூடாது, அவர் ஒப்புதல் அளித்து அச்சடிக்கப்பட்ட உரையையே அவைக்குறிப்பில் ஏற்ற வேண்டும் என்று சட்டசபையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தீர்மானம் வாசித்துக் கொண்டிருந்தபோது அவையில் இருந்து பாதியிலே ஆளுநர் வெளியேறியது அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், ஆளுநர் தனது உரையில் சில வார்த்தைகளை வாசிக்காமல் விட்டது பற்றியும், பாதியிலேயே அவையில் இருந்து வெளியேறியது பற்றியும் மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன் ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு பேட்டி அளித்துள்ளார். அவரது பேட்டி வருமாறு:

Governor has the right to tell government that to change governor address, but after approving the speech, coming to the Assembly and changing it and not fully reading it is a cunning act, senior journalist Priyan said in an exclusive interview to OneIndia Tamil.